В Чувашии будут судить мужчину, устроившего в столовой детского лагеря майнинговую ферму

В учреждении было установлено оборудование для добычи криптовалюты в количестве 126 штук. Фото: СУ СКР по Чувашии

В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении и.о. директора детского оздоровительного лагеря «Звездный», расположенного в Цивильском районе. Мужчина обвиняется в незаконной организации на территории учреждения майнинговой фермы.

По версии следствия, в ноябре 2021 года обвиняемый разрешил своему знакомому установить в столовой лагеря электротехническое оборудование для добычи криптовалюты в количестве 126 штук. Сотрудникам учреждения при этом было дано указание отключить эту технику от приборов коммерческого учета электроэнергии.

В итоге с декабря 2021 по апрель 2022 года майнинговая ферма потребила порядка 453,6 тысячи кВт/ч энергии на сумму более 2,8 миллиона рублей. Чувашской энергосбытовой компании был нанесен существенный ущерб.

- По ходатайству следователя судом наложен арест на майнинговую ферму стоимостью более 2 миллионов 900 тысяч рублей, - сообщают в следственном управлении СКР по республике.

В скором времени обвиняемый предстанет перед судом.

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