В МУП «Метроэлектротранс» опровергли информацию о сходе трамвая с рельсов в Казани

Инцидент произошел недалеко от остановки общественного транспорта «Сады». Фото: скриншот

Утром во вторник, 27 декабря, в соцсетях появилась информация о том, что на улице Гвардейская в Казани трамвай сошел с рельсов. Инцидент произошел недалеко от остановки общественного транспорта «Сады».

Однако в МУП «Метроэлектротранс» поспешили опровергнуть тот факт, что вагон именно сошел с рельсов. На предприятии заявили, что трамвай пошел вразрез из-за того, что «сыграла стрелка на примыкании пути».

Так или иначе, а движение транспорта на участке было временно приостановлено. Восстановить его удалось лишь через 47 минут.

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