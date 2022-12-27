Оператор билайн дает возможность абонентам Тарифа UP выбрать новогодний подарок

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Оператор билайн анонсировал специальное новогоднее предложение для действующих и новых клиентов. До 15 января 2023-го года все текущие и новые пользователи Тарифа UP получают возможность выбрать себе подарок — одну из суперспособностей аппера1 на месяц бесплатно2. Все что нужно клиенту, это зайти в мобильное приложение оператора, забрать подарочные 100 единиц бонусов билайна (соты) в подарок и обменять их на активацию суперспособности одного из апперов — виртуальных помощников Тарифа UP, которые «живут» в мобильном приложении оператора3.

Так, например, суперспособность аппера-дракона Юнга — это дополнительные 15 Гб интернета4, которые добавляются к основному пакету, выбранному клиентом в тарифе-конструкторе. Пчела Базя за 100 сот добавляет сразу 50 Гб интернета для всей семьи4 — ими можно делиться с подключенными в рамках услуги «Дели всё» номерами. Суперспособность панды Тапы — +1000 минут для звонков на номера билайн РФ внутри сети5, а робота Пинга — дополнительные 30 минут для звонков на ряд операторов в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Армению6.

Напомним, что соты появились в Тарифе UP в октябре этого года — каждый новый день, заходя в мобильное приложение билайна, клиент оператора получает три специальных задания. Выполнение одного задания гарантирует 1 соту, а при выполнении всех трех в течение дня можно получить сразу 5 сот.

1 Аппер — дополнительная опция на Тарифе UP (АП).

2 UP-АП. Абонентам Тарифа UP единоразово доступны 100 сот в подарок при их получении в приложении билайн с 5.12.2022 г. по 15.01.2023 г. для обмена на суперспособность аппера. При смене аппера остаток ГБ или минут сгорает. Подробнее - на beeline.ru.

3 Подключение доп. пакета/скидки (действует 30 дней с даты подключения; подключить новые доп. пакеты/скидку можно только после окончания срока действия текущего пакета/скидки) доступно на Тарифе UP (АП) при положительном балансе за соты в прил. билайн (12+), накопленные по Правилам начисления и использования сот. При смене аппера суперспособность отключается. Подробнее – на beeline.ru.

4 Доп. пакет действует в сети билайн (кроме Чукотского АО), при обмене на соты в прил. билайн (12+). Подробнее – на beeline.ru.

5 Доп. пакет 1000 мин. на звонки на номера билайн РФ в сети билайн при обмене на соты в прил. билайн (12+). Подробнее – на beeline.ru.

6 Доп. пакет 30 мин. на звонки на ряд операторов ряда стран СНГ при обмене на соты в прил. билайн (12+). Подробнее – на beeline.ru.

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