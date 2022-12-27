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НовостиОбщество27 декабря 2022 8:14

Казанский медуниверситет выделил студентам из семей мобилизованных до 40 тысяч рублей

По словам ректора, поддержку необходимо оказывать не только супругам, родителям и детям бойцов, но также их братьям и сестрам
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Выплата учащимся была сделана единоразово.

Выплата учащимся была сделана единоразово.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что в декабре Казанский государственный медицинский университет (КГМУ) оказал единоразовую денежную помощь студентам из семей мобилизованных. Молодые люди получили до 40 тысяч рублей.

По словам ректора вуза Алексея Созинова, поддержку необходимо оказывать не только супругам, родителям и детям бойцов, защающих Родину в зоне СВО, но также их братьям и сестрам.

Отметим, что сотрудники университета принимают активное участие участие в сборе гуманитарной помощи для мобилизованных и жителей Лисичанска. 23 декабря от них в ЛНР были доставлены лекарства и предметы первой необходимости.

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