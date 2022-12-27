Во время пожара в частном доме в Бугульме погибли два человека

Трагедия произошла утром 27 декабря на улице Казанская.
Фото: МЧС Татарстана
Около 8:05 во вторник, 27 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Казанская в Бугульме. Прибывшие на место пожарные установили, что в частном доме горели вещи и мебель.
К 8:27 пожар удалось локализовать, а к 8:34 – ликвидировать. Площадь горения составила порядка 12 квадратных метров.
В ходе тушения пожарными были обнаружены тела двух погибших.
- Предварительно это мужчина и женщина. Личности устанавливаются, - сообщает МЧС Татарстана.
В причинах трагедии разбираются специалисты.
В причинах случившегося разбираются специалисты.
Фото: МЧС Татарстана
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