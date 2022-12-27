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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 7:57

Во время пожара в частном доме в Бугульме погибли два человека

Их личности устанавливаются
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Трагедия произошла утром 27 декабря на улице Казанская.

Трагедия произошла утром 27 декабря на улице Казанская.

Фото: МЧС Татарстана

Около 8:05 во вторник, 27 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Казанская в Бугульме. Прибывшие на место пожарные установили, что в частном доме горели вещи и мебель.

К 8:27 пожар удалось локализовать, а к 8:34 – ликвидировать. Площадь горения составила порядка 12 квадратных метров.

В ходе тушения пожарными были обнаружены тела двух погибших.

- Предварительно это мужчина и женщина. Личности устанавливаются, - сообщает МЧС Татарстана.

В причинах трагедии разбираются специалисты.

В причинах случившегося разбираются специалисты.

В причинах случившегося разбираются специалисты.

Фото: МЧС Татарстана

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