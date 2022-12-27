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НовостиОбщество27 декабря 2022 7:12

За 50 лет с карты Татарстана исчезли около трех тысяч озер и рек

Главной причиной этого стало влияние деятельности людей на окружающую среду
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Полвека назад в регионе насчитывалось более 36 тысяч водоемов.

Полвека назад в регионе насчитывалось более 36 тысяч водоемов.

Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Стало известно, что за последние 50 лет с карты Татарстана исчезли около трех тысяч озер рек. Полвека назад в регионе насчитывалось более 36 тысяч водоемов, но со временем они стали высыхать. Основания причина этого - антропогенное воздействие, то есть воздействие человека на окружающую среду. Об этом в ходе прямого эфира заявил глава Минэкологии республики Александр Шадриков.

Министр попросил местных жителей объединить усилия для сохранения оставшихся озер и рек. По его словам, ранее главам районов и руководителям предприятий было поручено обратить особое внимание на работу очистных сооружений.

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