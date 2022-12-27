В Алексеевском районе водитель «Лады» выехал на встречку и оказался под колесами грузовика

ДТП произошло на 18 километре автодороги Алексеевское – Высокий Колок. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Вечером в понедельник, 26 декабря, на 18 километре автодороги Алексеевское – Высокий Колок в Алексеевском районе столкнулись «Лада Гранта» и грузовик «МАЗ». По предварительным данным, 37-летний водитель легковушки не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку, где и оказался под колесами большегруза.

От полученных травм водитель «Лады» скончался на месте, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

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