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НовостиОбщество27 декабря 2022 6:01

Рекультивация Самосыровской свалки в Казани завершится в 2023 году

Работы там приближаются к финальной стадии
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На территории Самосыровской свалки в Казани предполагается активная дегазация.

На территории Самосыровской свалки в Казани предполагается активная дегазация.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рекультивация Самосыровского мусорного полигона в Казани должна завершится в 2023 году. Работы там уже близки к финальной стадии, заявил в прямом эфире глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков.

Министр напомнил, что в 2020 году от жителей поселка Константиновка, жилого района Самосырово и ряда других населенных пунктов поступило порядка 300 жалоб на экологическую ситуацию.

Теперь же, после рекультивации, территория полигона будет вырабатывать электроэнергию, что даже принесет пользу населению.

Напомним, на Самосыровской свалке с 60-х годов XX века захоронили более 45 миллионов тонн мусора. Высота насыпей отходов достигала 45 метров. До самого закрытия эта свалка считалась одной из самых крупных в Татарстане. Работы по ее рекультивации были оценены в 872,2 миллиона рублей.

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