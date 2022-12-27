Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах падения ребенка в колодец в Татарстане

Следователи планируют дать правовую оценку действиям ответственных за безопасную эксплуатацию объекта. Фото: прокуратура Татарстана

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах травмирования ребенка в СНТ «Солнечное» у села Старые Ерыклы в Тукаевском районе. На данный момент известно, что днем 26 декабря восьмилетний мальчик катался там на санках под присмотром матери, но в какой-то момент поскользнулся и упал в открытый бетонный коллектор, находившийся рядом с горкой. В итоге он разбил голову в нескольких местах.

По факту произошедшего уже начата процессуальная проверка.

- В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию коммунальной инфраструктуры, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

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