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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 5:35

Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах падения ребенка в колодец в Татарстане

По факту произошедшего начата доследственная проверка
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Следователи планируют дать правовую оценку действиям ответственных за безопасную эксплуатацию объекта.

Следователи планируют дать правовую оценку действиям ответственных за безопасную эксплуатацию объекта.

Фото: прокуратура Татарстана

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах травмирования ребенка в СНТ «Солнечное» у села Старые Ерыклы в Тукаевском районе. На данный момент известно, что днем 26 декабря восьмилетний мальчик катался там на санках под присмотром матери, но в какой-то момент поскользнулся и упал в открытый бетонный коллектор, находившийся рядом с горкой. В итоге он разбил голову в нескольких местах.

По факту произошедшего уже начата процессуальная проверка.

- В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию коммунальной инфраструктуры, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

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