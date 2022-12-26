Глава Чувашии Олег Николаев исполнил новогоднюю мечту 10-летней девочки из Мариинского Посада

Руководитель региона стал участником акции «Елка желаний». Фото: cap.ru

В этот понедельник, 26 декабря, во время посещения Мариинского Посада глава Чувашии Олег Николаев посетил 10-летнюю местную жительницу – Машу Макарову. Дело в том, что руководитель региона стал участником акции «Елка желаний». Шарик с мечтой девочки Николаев снял с новогодней красавицы в Чувашском государственном театре оперы и балета.

Девочка загадала большой телевизор. Благодаря главе республики ее мечта сбылась. Олег Николаев также вручил Маше сладкие подарки, а также пообщался с ней и ее семьей.

Так, глава Чувашии узнал, что девочка учится в четвертом классе на «4» и «5», у нее отличная память, поэтому она быстро учит все стихи наизусть.

- Из предметов особенно нравятся английский язык, окружающий мир, чтение, – отметила Маша в разговоре с Олегом Николаевым.

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