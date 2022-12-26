В Марий Эл из-за новогодних праздников 2023 беременные и семьи с детьми получат соцвыплаты досрочно

Те же, кто получает пособия через почтовые отделения, смогут забрать их оттуда с 3 января. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В связи длительными новогодними каникулами отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по Марий Эл решило досрочно выплатить ряд социальных пособий. Деньги за текущий месяц поступят на банковские счета не в январе как предполагалось, а 29 декабря.

- Так, будут выплачены следующие пособия: женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности; семьям с детьми от 8 до 17 лет; по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и иные меры социальной поддержки, - отметили в пресс-службе отделения ПФР по Марий Эл.

Те же, кто получает пособия через почтовые отделения, смогут забрать их оттуда с 3 января согласно установленным графиком работа на время новогодних каникул.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram