Казань и Горно-Алтайск свяжут прямыми авиарейсами

Полету будут осуществляться два раза в неделю. Фото: Алина НИЗАМОВА

Уже с 1 мая 2023 года из аэропорта Казани можно будет напрямую улететь в Горно-Алтайск. Речь идет о регулярных авиарейсах.

- Они будут осуществляться два раза в неделю — в понедельник и четверг, - отметили в пресс-службе авиакомпании Nordwind.

Там, отметили, что рейс из столицы Татарстана намечен на 0.45, с прибытием в Горно-Алтайск в 8.10. Обратно самолет будет вылетать в 9.15, так что в Казани он окажется в 8.50 (для каждого аэропорта указано местное время – разница составляет 4 часа).

Сам полеты будут производиться на самолетах Boeing 737−800, рассчитанных на 189 пассажирских мест. Время пути между Казанью и Горно-Алтайском составит 3,5 часа.

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