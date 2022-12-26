В Татарстане после вмешательства прокуратуры матери восьмерых детей вернули почти 200 тысяч рублей

Перерасчет многодетной матери сделали после подачи иска в суд. Фото: Валерий РОМАНОВ

В Новошешминском районе мать восьмерых детей пожаловалась в прокуратуру на местный отдел соцзащиты. В ходе проведенной проверки сотрудниками надзорного органа было выявлено, что данная многодетная семья заключила социальный контракт на получение выплат. Однако в 2020 – 2021 годах отдел соцзащиты ошибочно учел дополнительные выплаты женщине и посчитал, что она получает увеличенный среднедушевой доход. На этом основании многодетной матери снизили размер выплат, положенных по социальному контракту.

- По итогам проверки в суд был направлен иск, в котором требовалось обязать отдел социальной защиты Новошешминского района произвести перерасчет выплат, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Суд согласился с иском. В результате вмешательства прокуратуры женщине сделали перерасчет на сумму более 197 тысяч рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram