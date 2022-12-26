Президент Татарстана Рустам Минниханов присудил Госпремии в области науки и технике 16 жителям республики

Минниханов подписал указа о награждении 26 декабря. Фото: president.tatarstan.ru

В этот понедельник был подписан и опубликован указ президента Татарстана Рустама Минниханова о присуждении 16 жителям республики государственных премий за достижения в области науки и техники.

За создание и внедрение инновационной системы семеноводства зерновых культур в Татарстане награда досталась кандидатам сельскохозяйственных наук Юрию Ерову, Шагиту Зайнуллину и Ильдусу Габдрахманову, доктору технических наук Эльмасу Нуруллину, гендиректору ОАО «Киятское» Владимиру Грачеву, коммерческому директору ООО «АГРО-АЛЬЯНС РИА» Ильдару Имамееву, главбуху Ассоциации по производству семян зерновых культур «Элитные семена Татарстана» Вазиру Мавлину и директору ООО «Чистопольские семена» Николаю Прокофьеву.

Кроме того, за разработку и промышленное внедрение одновременно-раздельной эксплуатации нефтяных пластов одной скважиной премий удостоились, доктор технических наук Камил Гарифов, кандидаты технических наук Альберт Кадыров, Илгам Рахманов и Владимир Фадеев, зам начальника управления добычи нефти и газа департамента добычи нефти и газа структурного подразделения «Татнефть-Добыча» ПАО Татнефть» имени В.Д. Шашина Александр Артюхов, заведующий сектором эксплуатации скважин отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина Виктор Балбошин, ведущий инженер отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Николай Воронин, заведующий лабораторией техники и технологии добычи нефти отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Александр Глуходед.

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