В Казани ученые КНИТУ рассказали о технологических секретах приготовления домашнего майонеза

Фото: предоставлено пресс-службой

Купить всеми любимый соус можно в любом магазине, но сделанное дома своими руками зачастую вкуснее и полезнее покупного. В преддверии Нового года вместе с экспертами Института пищевых производств и биотехнологии КНИТУ мы решили проверить, какой майонез лучше - покупной или домашний, чем классический соус на основе подсолнечного масла и куриных яиц отличается от своего «премиум-брата», с добавлением оливкового масла и яиц перепёлок. И главное, можно ли сэкономить на приготовлении майонеза дома?

Рецепт классического майонеза прост (даем раскладку из расчета на 200 граммов готового продукта):

- яйцо куриное – 1 шт. или (для премиум-варианта) перепелиное - 4 шт. (тщательно вымыть перед употреблением и тогда никакая сальмонелла вам не страшна)

- соль – 3 грамма (половинка чайной ложки)

- сахар – 6 грамм (чайная ложка, без горки)

- уксус (6%) – 7 мл (половинка столовой ложки)

- горчица – 3 грамма (половинка чайной ложки)

- масло подсолнечное рафинированное – 200 мл (для премиум-варианта 160 мл подсолнечного + 40 мл оливкового нерафинированного масла первого холодного отжима (extra virgin).

Первое, на что стоит обратить внимание, майонез только на оливковом масле, не готовят. Его используют лишь в качестве добавки.

- Такой майонез будет иметь специфический горький привкус, – комментирует наш эксперт, доцент кафедры технологии пищевых производств КНИТУ Анна Волостнова. – Оптимальное содержание оливкового нерафинированного масла в домашнем майонезе – не более 20%, остальное – масло подсолнечное рафинированное.

Приготовление майонеза займет не больше пары минут.

Растительное масло и яйца должны быть комнатной температуры.

Фото: предоставлено пресс-службой

Ингредиенты смешивают в следующей последовательности:

1 - сухие соль и сахар

2 - горчица

3 – уксус

4 – масло

5 – самое ответственное – яйцо. Лучше использовать диетические яйца (хранившиеся не более 7 дней). Необходимо разбить яйцо так, чтобы желток остался целым. Далее желток накрывают погружным блендером и, не отрывая его от дна чаши, начинают процесс смешивания.

- Это важно для образования эмульсии, от этого будет зависеть консистенция соуса, - поясняет эксперт.

Затем блендер приподнимают и продолжают взбивать до получения плотной, светлой массы еще полминуты. Все – майонез готов. Его можно сразу использовать для заправки салатов или хранить в холодильнике порядка 10 дней. Но если на приготовление уходит всего несколько минут, то зачем заготавливать его впрок?

После приготовления мы продегустировали оба варианта. Для чистоты эксперимента третий образец майонеза был куплен в магазине – «Провансаль» средней ценовой категории.

Мнения дегустаторов были единодушны – майонез с добавлением оливкового масла имеет слегка ощутимое послевкусие. Он действительно горчит, но некоторые назвали это приятной пикантностью. Майонез на курином яйце и подсолнечном масле практически неотличим от покупного ни по вкусу, ни по цвету, но имеет чуть более плотную консистенцию.

Теперь о цене. Стоимость майонеза в магазинах варьируется в зависимости от марки и объема тары. Мы купили небольшую упаковку, равноценную приготовленному нами объему майонеза, – 190 грамм. Ее стоимость 65 рублей.

А теперь посчитаем сколько мы потратили на создание нашего продукта:

200 грамм домашнего майонеза, приготовленного на подсолнечном масле и курином яйце – 31 рубль.

200 грамм домашнего «премиум-майонеза» с добавлением оливкового масла на перепелиных яйцах – 68 рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой

Таким образом, батл собственноручно приготовленного майонеза с покупным окончен безоговорочной победой первого! И даже домашний «премиум-вариант» получился всего на 3 рубля дороже Провансаля из магазина.