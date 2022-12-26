Глава Татарстана заявил, что просьбам семей мобилизованных нужно уделять особое внимание

В Татарстане для детей мобилизованных организованы бесплатное питание в школах, бесплатный проезд в общественном транспорте и путевки в летние лагеря. Фото: tatarstan.ru

Власти Татарстана уделяют особую роль оказанию мер поддержки мобилизованным и добровольцам, а также членам их семей. Каждая их просьба должна рассматриваться с особым вниманием, заявил на ежегодной встрече с журналистами глава республики Рустам Минниханов.

По его словам, в регионе принят ряд мер по этому направлению. Среди прочего это и бесплатное питание в школах, и путевки в летние лагеря, и бесплатный проезд в общественном транспорте.

Напомним, в воскресенье, 25 декабря, Минниханов провел традиционную встречу с участниками республиканской елки. Среди прочих на праздничном мероприятии присутствовали дети мобилизованных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Нижнекамского района передали мобилизованным землякам более ста именных подарков

Посылки были отправлены бойцам на трех «Газелях» (подробнее)

Мэр Казани пообещал двум мальчикам из семей мобилизованных коньки и поездку в Питер

Ильсур Метшин принял участие в благотворительной акции «Письмо Дедушке Морозу» (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram