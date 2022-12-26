УК «Открытие» запустила мультивалютный фонд «Открытие – Еврооблигации РФ»

Банк «Открытие»

Управляющая компания «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») запустила мультивалютный паевой фонд «Открытие – Еврооблигации РФ», позволяющий инвестировать в инструменты, номинированные в долларах и юанях. При этом общая комиссия фонда – одна из самых низких на рынке. Паи доступны к покупке от 1 000 рублей в личном кабинете УК «Открытие» или в офисах агентов.

ПИФ «Открытие – Еврооблигации РФ» подходит тем клиентам, кто заинтересован в получении дохода от своих инвестиций в привязке к валюте. В его состав входят государственные и корпоративные облигации российских компаний, номинированные в долларах США и юанях, торгующиеся на Мосбирже. Таким образом, инвесторы могут сформировать валютные сбережения с потенциальной доходностью, превышающей ставки по валютным вкладам.

Инвестиционный портфель находится под управлением профессионалов, которые ежедневно следят за состоянием фонда и при необходимости корректируют его состав. Благодаря экспертизе портфельных управляющих ПИФ «Открытие – Еврооблигации РФ» включает бумаги с наилучшим соотношением риска и доходности.

Дополнительные преимущества, которые делают условия продукта еще более привлекательными:

- Одна из самых низких комиссий за управление среди открытых ПИФов еврооблигаций – 1 %. Низкая комиссия увеличивает потенциальную доходность всего фонда.

- Отсутствие надбавки (комиссии, взимаемой при приобретении продукта).

- Освобождение дохода до 3 млн в год от НДФЛ (при владении паями более 3 лет, вне зависимости от валютных переоценок)

Купить паи фонда можно от 1 000 рублей в личном кабинете УК «Открытие», «Открытие Инвестиции», мобильном приложении и Интернет банке «Открытие», а также в офисах других агентов.

Евгений Горбунов, начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«Один из основных запросов клиентов в текущей непростой экономической ситуации – получать доход в валюте. Мы создали паевой фонд с активной стратегией управления портфелем государственного и корпоративного долга в долларах и юанях, инфраструктура которого никак не связана с иностранными депозитариями – все бумаги хранятся в России. Уверен, что фонд найдет отклик у тех инвесторов, которые заинтересованы в стабильном доходе от роста валютных облигаций».

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

«Открытие Инвестиции» – бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне «ААА.ru.iv», ежегодно подтверждая его с 2010 года.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ» создана в 2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов. Индивидуальный рейтинг надежности Рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг).

Информация предоставляется в рамках предложения финансового инструмента.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании в сети Интернет по адресу.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в правилах доверительного управления ПИФ. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США указаны исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США, рассчитанной исходя из официального курса Банка России по состоянию на соответствующие даты.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие — Еврооблигации РФ" зарегистрированы Банком России 14.12.2022 № 5219.

До заключения договора ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов, размещена на сайте в сети Интернет.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Риски, связанные с финансовым инструментом, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».