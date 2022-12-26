Магдеев озвучил планы Набережных Челнов по строительству на 2023 год

По словам Наиля Магдеева, особое внимание уделят программам по капремонту образовательных учреждений, детских садов, жилья и дорог. Фото: nabchelny.ru

В 2023 году в Набережных Челнах планируют завершить сразу несколько крупных строек. Об этом на сессии Горсовета в понедельник, 26 декабря, сообщил мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев.

По его словам, планируется строительство не менее 300 тысяч квадратных метров жилья и детского сада в 34-м микрорайоне, а также завершение первого этапа возведения Московского проспекта и продолжение благоустройства набережной имени Фикрята Табеева. Кроме того, к 1 сентября в Набережных Челнах должны открыть новую школу на 1,5 тысячи учеников.

Магдеев отметил, что особое внимание в городе планируется уделить программам по капремонту образовательных учреждений, детсадов, жилья и дорог. Для проведения соответствующих работ местные власти рассчитывают на поддержку регионального и федерального правительства.

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