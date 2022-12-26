В Казани экс-глава «Метроэлектротранса» Галявов оштрафован на 100 тысяч рублей за превышение полномочий

Арест с имущества мужчины снят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-глава МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов признан виновным в двух эпизодах превышения должностных полномочий. В понедельник, 26 декабря, Вахитовский районный суд Казани приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Хотя в ходе прений представитель прокуратуры попросил наказать обвиняемого на 50 тысяч рублей.

Арест с имущества Галявова снят.

Напомним, суть дела была в миллионах бюджетных рублей, которые в 2019 году должны были быть потрачены на переобучение сотрудников МУП «Метроэлектротранс», но были направлены Галявовым на другие нужды предприятия. Мужчина признал свою вину.

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