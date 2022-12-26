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НовостиОбщество26 декабря 2022 12:12

Жители Нижнекамского района передали мобилизованным землякам более ста именных подарков

Посылки были отправлены бойцам на трех «Газелях»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Груз доставят военнослужащим аккурат к Новому году. Фото: e-nkama.ru

Груз доставят военнослужащим аккурат к Новому году. Фото: e-nkama.ru

Жители Нижнекамского района подготовили землякам, которые были мобилизованы, более ста именных подарков. В понедельник, 26 декабря, три «Газели» с посылками отправились к бойцам. Проводить их лично пришел глава муниципалитета Рамиль Муллин, сообщает пресс-служба района.

Отметим, что 25 числа из Татарстана в Лисичанск было доставлено 45 тонн гуманитарного груза, который включил в себя как продукты питания, средства гигиены и одежду, так и новогодние подарки. Последние были переданы местным детям.

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