Лучшими по ведению соцсетей в Татарстане стали главы Муслюмовского и Новошешминского районов

Составляя топ, аналитики оценивали в том числе качество ответов на комментарии. Фото: Евгения ГУСЕВА

По итогам четвертого квартала текущего года в число лидеров Татарстана по качеству ведения соцсетей вошли главы Муслюмовского и Новошешминского районов Альберт Хузин и Вячеслав Козлов. Об этом говорит в исследовании, проведенном АНО «Диалог Регионы».

Аналитики оценивали качество ведения соцсетей по восьми параметрам, среди которых: количество площадок присутствия, контентная политика, качество текстов, фото и видео, а также ответы на комментарии.

Помимо Альберта Хузина и Вячеслава Козлова в топ активных пользователей соцсетей среди руководителей муниципалитетов республики вошли: глава Менделеевского района Радмир Беляев, глава Дрожжановского района Марат Гафаров, глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов и глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Отметим, что около 93% глав районов Татарстана ведут страницы в соцсетях. В общей сложности на них подписаны более 150 тысяч интернет-пользователей.

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