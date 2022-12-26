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26 декабря 2022 11:47

«Ак Барс» пробивал «Динамо» по Джиошвили. Москвичи отказали казанцам в обмене форварда

Казанский «Ак Барса» хотел, но не смог приобрести игрока «Динамо» Максима Джиошвили
Адель МУХАМЕДОВ
В нынешнем сезоне на счету хоккеиста 20 (11+9) очков в 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Фото: пресс-служба ХК «Динамо»

В нынешнем сезоне на счету хоккеиста 20 (11+9) очков в 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Фото: пресс-служба ХК «Динамо»

Как стало известно «КП-Казань», нападающий «Динамо» Максим Джиошвили привлек внимание селекционеров казанского «Ак Барса». Руководство клуба пробивало бело-голубых на возможность приобретения хоккеиста в рамках обмена. Однако, москвичи ответили на предложение отказом.

В нынешнем сезоне на счету Джиошвили 20 (11+9) очков в 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, что на Кубке Первого канала спортсмен выступал в первом звене в составе сборной России вместе с форвардами «Ак Барса» Ильей Сафоновым и Дмитрием Воронковым. В двух матчах против Казахстана и Белоруссии «динамовец» набрал 3 (1+2) результативных балла.

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