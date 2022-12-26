Ночной конфликт между парнями в Чебоксарах закончился поножовщиной

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: Иван ВИСЛОВ

Посреди ночи в воскресенье, 25 декабря, в полицию Чебоксар поступило сообщение о госпитализации двух парней с ножевыми ранениями. Правоохранители сразу же принялись разбираться в произошедшем.

Предварительно установлено, что молодых людей ранил их ровесник - 22-летний местный житель. Конфликт между ними произошел на улице 324 Стрелковой Дивизии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».

- Личности участников конфликта установлены, молодые люди опрошены, - сообщают в УМВД России по городу.

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