В Набережных Челнах появится улица имени Николая Зотова - мобилизованного врача, погибшего в ДТП

Учредителя и главврача одной из медклиник татарстанского автограда не стало 10 декабря. Фото: medicina24rf

В Набережных Челнах появится улица имени врача-педиатра Николая Зотова, который был мобилизован и погиб в ДТП. Об этом в ходе церемонии прощания с медиком заявил мэр города Наиль Магдеев.

Градоначальник отметил, что у Зотова была возможность не отправляться в зону СВО, но он решил, что должен быть там и защищать Родину. Такие люди, по словам Магдеева, навсегда останутся в памяти горожан, которые гордятся своими бойцами.

Напомним, учредителя и главврача одной из медклиник татарстанского автограда Николая Зотова мобилизовали одним из первых - еще в 20 числах сентября. В начале ноября появилась информация о том, что он отправлен в зону проведения спецоперации. Незадолго до этого туда командировали и его сводного брата.

Медик погиб в ДТП утром 10 декабря.

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