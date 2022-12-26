В Татарстане выявили 20 новых участков под жилищное строительство

«Земля для стройки» - проект, который был создан для упрощения поиска земельных участков инвесторами и застройщиками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В декабре в рамках проекта «Земля для стройки» в Татарстане выявили 20 новых земельных участков под жилое строительство. Теперь общее их число достигло 72, а общая площадь - более 120 гектар, сообщает пресс-служба Росреестра республики.

Большая часть земель расположены в Пестречинском, Арском, Аксубаевском, Актанышском, Зеленодольском, Нурлатском, Кукморском, Агрызском, Камско-Устьинском, Тетюшском, Елабужском, Дрожжановском, Рыбно-Слободском и Тукаевском районах. Немало также в Нижнекамске и Набережных Челнах.

Так, например, в Пестречинском районе под жилое строительство определен 51 участок: 44 - для индивидуального строительства и семь - для возведения многоквартирных домов.

Отметим, что «Земля для стройки» - проект, который был создан для упрощения поиска земельных участков инвесторами и застройщиками.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram