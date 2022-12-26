В Тукаевском районе 8-летний мальчик катался на санках и упал в открытый коллектор

В произошедшем уже разбирается прокуратура Татарстана. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В СМИ начала распространяться информация о травмировании ребенка в СНТ «Солнечное» у села Старые Ерыклы в Тукаевском районе. Утверждается, что днем 26 декабря восьмилетний мальчик катался там на санках под присмотром матери, но в какой-то момент поскользнулся и упал в открытый бетонный коллектор.

Сообщения об этом уже проверяет прокуратура Татарстана. Сотрудники надзорного ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего и собственника объекта. При наличии оснований ими будут приняты меры реагирования.

На место случившегося уже выехал прокурор района Айрат Галимарданов.

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