В квартире на улице Гагарина в Казани обнаружено тело мужчины

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ночью 23 декабря в квартире одного из домов по улице Гагарина в Казани было обнаружено тело 57-летнего мужчины. На его бедре был след от удара ножом, а это дало следователям основание полагать, что смерть горожанина носит криминальный характер.

По подозрению в преступлении задержан 38-летний местный житель. По версии следствия, он несколько месяцев жил у потерпевшего и распивал с ним алкоголь. В какой-то момент сожители поссорились и один ударил другого ножом в бедро. Хозяин квартиры скончался от потери крови.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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