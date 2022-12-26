Поликлиники Казани в новогодние праздники будут работать ежедневно

В круглосуточном режиме будут работать стационары, роддома, гинекологические отделения и травмпункты. Фото: Евгения ГУСЕВА

Поликлиники и поликлинические отделения больниц взрослой и детской сети в Казани в новогодние праздники будут работать с 8:00 до 18:00. Об этом на совещании в Исполкоме города заявила замруководителя местного Управления здравоохранения Гульсина Хузиева.

По ее словам, с 31 декабря по 8 января в медучреждениях будут работать call-центры, регистратура, дежурные терапевтические и педиатрические бригады, процедурные кабинеты и кабинеты неотложной медпомощи. А вот специалисты узких профилей будут принимать пациентов только 3 и 6 числа.

Отмечается, что в круглосуточном режиме в дни новогодних праздников в Казани будут работать стационары, роддома, гинекологические отделения и травматологические пункты.

Что касается стоматологий, то они будут работать с 9:00 до 18:00. Неотложную помощь в ночные часы можно получить в филиале №1 «Городская стоматология».

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