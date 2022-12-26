В Казани в очередной раз перенесли дату открытия катка в парке «Черное озеро»

В этот раз территорию катка сильно засыпало снегом. Фото: скриншот

Каток на территории казанского парка «Черное озеро» не начнет свою работу даже в техническом режиме. Хотя ранее сообщалось, что он откроется 23 декабря, но из-за потепления, все перенесли на понедельник, 26 декабря. Однако в эти планы снова вмешалась погода.

- Ледяной дождь и обильные снегопады не оставили нам никаких шансов — открытие катка переносится на 27 декабря, - сообщили в Дирекции парков и скверов Казани.

В понедельник мы проведем заливку вручную, а во вторник на каток прибудет спецтехника, при помощи которой будет завершена заливка льда, так что уже вечером того же дня там можно прокатится на коньках.

Напомним, каток на территории парка «Черное озеро» теперь имеет свою индивидуальную концепцию. Главенствующая здесь тема - это «Отражение». Речь идет о противопоставление черного и белого.

Список катков Казани и стоимость проката коньков на них можно посмотреть здесь.

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