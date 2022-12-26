В Набережных Челнах простились с мобилизованным врачом-педиатром Николаем Зотовым

Отпевание Николая Зотова состоялось в часовне Боровецкой церкви. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах простились с мобилизованным военным врачом Николаем Зотовым. Отпевание состоялось в часовне Боровецкой церкви, а похоронят его на Аллее славы.

Проститься с Зотовым пришли родственники, близкие, друзья, коллеги, бывшие одноклассники и пациенты.

Напомним, мобилизованный педиатр из Набережных Челнов Николай Зотов погиб в ДТП утром 10 декабря. Зотов был учредителем и главврачом одной из медицинских клиник Набережных Челнов. Его мобилизовали одним из первых - еще в 20 числах сентября. А в начале ноября появилась информация о том, что медик был отправлен в зону проведения спецоперации. Незадолго до этого туда командировали и его сводного брата.

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