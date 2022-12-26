В Казани на Новый год 2023 до ночи продлят работу общественного транспорта

1 января 2023 года общественный транспорт начнет свой маршрут в 7:30. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани в период новогодних праздников изменится график работы общественного транспорта. Об этом сообщил на "Деловом понедельнике" председатель профильного комитета по транспорту Исполкома города Амир Сафин.

По его словам, с 31 декабря по 8 января автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать по графику выходного дня - с 5:30 до 23:30, а метрополитен будет работать с 6:00 до 00:00. Однако в саму новогоднюю ночь весь наземный транспорт Казани будет развозить пассажиров до 2:00.

Кроме того, 1 января 2023 года общественный транспорт начнет свою работу только в 7:30 и закончит в 23:00. А 7 января в честь Рождества к 1:30 для посетителей храмов после окончания праздничной службы организуют специальную подачу автобусов №№6, 10а, 15, 23,30 и троллейбуса №2.

Напомним, в 2023 году жители Казани в праздничные дни смогут бесплатно пользоваться муниципальными парковками.

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