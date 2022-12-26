В Татарстане подтвердили еще один летальный случай COVID-19

Число выявленных в регионе зараженных коронавирусом приближается к 193 тысячам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 79 новых случаев COVID-19, госпитализировали 10 зараженных, выписали 116 переболевших и подтвердили смерть одного больного вирусом человека. Такие цифры в понедельник, 26 декабря, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус в республике диагностировали 192 922 людям, 189 938 из которых выздоровели, а 2 009 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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