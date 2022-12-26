Перед Новым годом мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев исполнил мечты трех детей

Вот, например, девятиклассник Ранис получил от градоначальника новый телефон. Фото: мэрия Набережных Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев исполнил мечты трех детей, чьи открытки снял в ходе благотворительной акции «Елка желаний». Ранис получил от градоначальника новый сотовый телефон, Владимир - укулеле (маленькую гавайскую гитару - Ред.), а Эдуард - умные часы.

- Счастью не было предела <...> Эти трое ребят, разного возраста, но всех их объединяет непростая судьба. Наиль Гамбарович по-отечески обращался со всеми, - отметили в telegram-канале администрации города.

Напомним, ранее сообщалось, что полпред Президента в ПФО Игорь Комаров исполнил мечты двух детей из татарстанского автограда. Семилетний Иван смог прокатиться с командой «КАМАЗ-мастер», в трехлетняя Алиса получила кукольный домик.

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