В Йошкар-Оле столкнулись автобус и троллейбус, есть пострадавшие

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Утром в понедельник, 26 декабря, на перекрестке улиц Советская и Панфилова в Йошкар-Оле столкнулись троллейбус и пассажирский микроавтобус. По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавшие, сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл.

По словам очевидцев, водитель автобуса не пропустил троллейбус, из-за чего и случилась авария. Однако в точных обстоятельствах произошедшего еще разбираются правоохранители.

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