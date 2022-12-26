Магдеев запретил заболевающим жителям Набережных Челнов выходить на работу

Больным важно оставаться дома и обращаться за консультацией к врачу, заявил градоначальник. Фото: nabchelny.ru

Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Набережных Челнах превышен вдвое. Среди местных жителей то и дело выявляются новые случаи заражения. В связи с этим мэр города Наиль Магдеев запретил людям с симптомами болезней выходить на работу. Такие заявление он сделал в понедельник, 26 декабря, на аппаратном совещании в Исполкоме.

По словам градоначальника, не нужно приходить на работу с температурой или насморком только для того, чтобы любой ценой подготовить какой-нибудь отчет. Подобное может привести не только к осложнениям у конкретного человека, но и к заражению всего коллектива.

Магдеев заметил, что такие «герои» встречают в том числе и среди чиновников.

Всем заболевающим важно оставаться дома и обращаться за консультацией к врачу.

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