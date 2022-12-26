Казань вошла в тройку городов России с самым эффективным управлением

Экспертами оценивались политико-управленческие и социально-экономические показатели городов. Фото: Антон ПИКУС

По итогам 2022 года Казань стала третьей среди городов России с самым эффективным управлением. На первой и второй строчке рейтинге разместились Тюмень и Салехард, сообщают «Известия» со ссылкой на ежегодное исследование Агентства политических и экономических коммуникаций.

Отметим, что в данном рейтинге не рассматривались Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, а также новые субъекты страны. Экспертами оценивались политико-управленческие и социально-экономические показатели 92 городов.

В десятку лидеров помимо Тюмени, Салехарда и Казани вошли Грозный, Ростов-на-Дону, Набережные Челны, Сочи, Челябинск, Ханты-Мансийск и Самара.

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