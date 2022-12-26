Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Набережных Челнах превышен вдвое

Местным жителям напоминают о необходимости соблюдать профилактические меры, чтобы защитить свое здоровье. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала сезона в Набережных Челнах выявили 8,9 тысячи зараженных ОРВИ и 92 больных свиным гриппом. Эти цифры в два раза превышают эпидемиологический порог, заявил на совещании в Исполкоме города главный санитарный врач татарстанского автограда Ильгизяр Бариев.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев напомнил о необходимости носить маски в общественных местах, а руководителям предприятий велел вести просветительскую работу с сотрудниками.

Напомним, ранее в БСМП города ввели ограничительные меры из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппов. Они включают в себя запрет для посещения больных родственниками, масочный режим, а также двукратную термометрию.

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