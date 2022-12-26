Татарстан стал вторым регионом России по числу случаев дачи взятки с начала года

В период с января по ноябрь в регионе было выявлено 279 подобных преступлений. Фото: Олег ЗОЛОТО

В период с января по ноябрь 2022 года в Татарстане было выявлено 279 фактов дачи взятки. По этому показателю республика занимает второе место в России, не обогнав лишь Москву, где зафиксировали 324 случая подобного преступления. Такие цифры со ссылкой на материалы Генпрокуратуры страны сообщает «Реальное время».

Отметим, что в 2021 году за 11 месяц в Татарстане было выявлено на 24 случая дачи взятки меньше - 255. Тогда регион был первым в России по количеству подобных преступлений.

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