Более 170 самозанятых татарстанцев представили свои товары на ярмарке у Казанского Кремля

Практически вся представленная на ярмарке продукция имела отношение к Новому году. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 22 по 25 декабря в Казани состоялась ярмарка «Я и есть Татарстан». Свою продукцию на ней представили более 170 самозанятых жителей республики. У стен Казанского Кремля они выставили ремесленные изделия, фермерские продукты, игрушки, украшения, ароматические свечи, поделочные камни и сладости. Практически все эти товары имели отношение к грядущему Новому году, сообщают в Минэкономики региона.

По последним данным, в Татарстане насчитывается более 230 тысяч самозанятых. Однако их количество растет ежедневно.

Помощь самозанятым местным жителям осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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