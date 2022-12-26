Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 декабря 2022 6:00

С деревни Кырныш в Тукаевском районе сняли карантин по бешенству

Также его отменили на территории, находящейся в радиусе 1,5 километра от населенного пункта
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Ограничительные меры там были введены еще 22 октября.

Ограничительные меры там были введены еще 22 октября.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С деревни Кырныш в Тукаевском районе сняли карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Также карантин был снят с территории, находящейся в радиусе 1,5 километра от данного населенного пункта.

Напомним, карантин в Тукаевском районе был введен 22 октября в связи с выявлением случаев бешенства животных. Тогда заболевание зафиксировали в личном подсобном хозяйстве, расположенном по улице Жемчужная.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram