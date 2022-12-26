Ограничительные меры там были введены еще 22 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С деревни Кырныш в Тукаевском районе сняли карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Также карантин был снят с территории, находящейся в радиусе 1,5 километра от данного населенного пункта.

Напомним, карантин в Тукаевском районе был введен 22 октября в связи с выявлением случаев бешенства животных. Тогда заболевание зафиксировали в личном подсобном хозяйстве, расположенном по улице Жемчужная.

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