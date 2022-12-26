Минниханов принял участие в открытии бассейна «Волна – Дулкын» в Зеленодольском районе

Директор объекта принял от властей сертификат на получение спортинвентаря и оборудования. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В воскресенье, 25 декабря, глава Татарстана Рустам Минниханов побывал в поселке городского типа Васильево, где принял участие в открытии плавательного бассейна «Волна – Дулкын». В ходе торжественной церемонии руководитель региона вручил директору учреждения сертификат на получение спортинвентаря и оборудования.

Отметим, что на объекте имеются и детский бассейн, и бассейн для взрослых на четыре дорожки. В сутки там могут принимать до 576 человек.

- Когда появилась возможность построить бассейн, я предложил Васильево – потому что здесь бассейн востребован. Не обязательно быть спортсменом, чтобы заниматься в бассейне, – плавание очень полезно, - отметил в своей речи Рустам Минниханов.

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