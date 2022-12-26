Казанский «Ак Барс» обыграл «Сочи» со счетом 4:3

Сейчас «барсы» с 43 баллами занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Фото: ak-bars.ru

В воскресенье, 25 декабря, хоккейный клуб «Сочи» принял на своем льду казанский «Ак Барс». Игра состоялась в рамках регулярного чемпионата КХЛ и закончилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

ХОД МАТЧА «АК БАРС» - «СОЧИ»

В первом периоде счет открыл нападающий «барсов» Александр Радулов. Во втором периоде казанцам ответил игрок «Сочи» Амир Гараев. Удвоил преимущество хозяев льда Матвей Мичков.

Спустя чуть больше минуты счет сравнял Дмитрий Кагарлицкий. В третьем периоде «Ак Барс» вывел вперед Кирилл Панюков.

Счета 3:3 достиг нападающий «Сочи» Артем Николаев. Однако победный бросок в серии буллитов сделал игрок казанцев Александр Радулов.

ИТОГИ МАТЧА «АК БАРС» - «СОЧИ»

- Тяжело нам далась эта игра. Окончание довольно сложного выезда, здорово, что победили, плохо, что не смогли удержать преимущество в одну шайбу до конца матча, - заявил после встречи исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко.

Отметим, что на данный момент «барсы» с 43 баллами занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» же находится на 11 строчке таблицы Запада с 42 баллами.

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