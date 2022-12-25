В Зеленодольске возбудили уголовное дело после жестокого расстрела собак

Погибло четыре собаки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Зеленодольске возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Кадры убитых собак появились в соцсетях, сообщает пресс-служба Прокуратуры Татарстана.

Инцидент произошел в поселке Васильево Зеленодольского района. Местные жители стали очевидцами того, как неизвестные расстреляли собак, а после сели в автомобиль и уехали, часть из них забрав с собой. В результате погибли четыре питомца. Теперь дело расследует прокуратура Зеленодольска.

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