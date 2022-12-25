Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в запуске производства на «Танеко»

По словам Минниханова, этот проект в нефтехимии позволит занять новые ниши на рынке. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В субботу, 24 декабря, глава Татарстана Рустам Минниханов побывал на церемонии запуска производства ароматических углеводов на «Танеко». На мероприятии также присутствовали начальник «Татнефти» Наиль Маганов и глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, сообщает пресс-служба руководителя региона.

По словам Минниханова, этот проект в нефтехимии позволит занять новые ниши на рынке и получить качественный высоко маржинальный продукт. Благодаря восьми технологическим установкам на предприятии смогут увеличить производство бензола до 60 тысяч тонн в год и параксилола - до 150 тысяч тонн в год.

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