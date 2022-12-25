С 1 января 2023 года учителям Татарстана повысят зарплаты и удвоят надбавки

Зарплаты учителей проиндексируют на 10%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 января 2023 в Татарстане на 10% проиндексируют зарплаты учителей, а также удвоят ежемесячную стимулирующую надбавку для молодых педагогов. Об этом сообщил глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин.

Зарплаты учителей зависят от результатов ОГЭ, ЕГЭ, учеников-олимпиадников, конкурсов, качества образования и проверки тетрадей. В зависимости от мероприятия и значимости направления, педагогам начисляются баллы - это в последствии влияет на размер оплаты труда. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу «Татарстан 24».

Кроме того, в Татарстане продолжают действовать выплаты учителям за классное руководство в размере 5 тысяч рублей. В настоящее время надбавку получают свыше 23 тысяч учителей и свыше 2,2 тысячи кураторов в среднем профессиональном образовании.

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