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НовостиОбщество25 декабря 2022 11:18

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с участниками республиканской елки

Ребята являются победителями российских и международных конкурсов
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Ребята пообщались с главой Татарстана за праздничным столом.

Ребята пообщались с главой Татарстана за праздничным столом.

Фото: скриншот

В воскресенье, 25 декабря, глава Татарстана Рустам Минниханов провел традиционную встречу с участниками республиканской елки. Об этом в своем telegram-канале рассказал сам руководитель республики.

Все ребята являются победителями российских чемпионатов и международных соревнований. Один из них, победитель музыкальных конкурсов Роман Балеев, исполнил за праздничным столом известную татарскую песню "Туган як" ("Родной край"). Видео выступления Рустам Минниханов также опубликовал в своей соцсети.

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