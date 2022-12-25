Инвестсовет Татарстана одобрил проект глэмпинг-парка в Менделеевском районе

Рустам Минниханов поручил тщательно проработать реализацию проекта с учетом всех экологических требований. Фото: Андрей АБРАМОВ

В пятницу, 23 декабря, на заседании Инвестсовета Татарстана рассмотрели и утвердили инвестиционные проекты, которые будут реализовывать в районах республики. Об этом сообщает пресс-служба главы региона Рустама Минниханова.

Так, в мае на территории Менделеевского района планируют начать строительство глэмпинг-парка "Белая лилия". В Бугульминском районе может появиться горнолыжный курорт "Карабашское море", а в Нижнекамске - спортивный комплекс. Был также рассмотрен проект гостиничного комплекса на территории Агрызского района. Последним представили проект туристического комплекса "Рахат" в Зеленодольском районе.

Рустам Минниханов поручил тщательно проработать их реализацию с учетом всех экологических требований, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду.

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