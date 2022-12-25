За прошедшие сутки в Татарстане выявили 83 новых случая COVID-19

Госпитализирован 21 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 83 новых случая COVID-19, при этом госпитализировали 21 зараженного, а переболели вирусом 93 человека. Такие цифры в воскресенье, 25 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус в регионе обнаружили у 192 843 человек, 189 822 из которых вылечились, а 2 008 – скончались. Коллективный иммунитет жителей республики к COVID-19 по-прежнему составляет 3,9%.

Напомним, ранее стало известно, что эпидемический порог в Татарстане по гриппу и ОРВИ вырос вдвое. Вместе с тем показатель заболевающих коронавирусом пока не вызывает опасений.

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