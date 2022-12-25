В новогодние праздники в МФЦ Татарстана изменится график работы

С 1 по 8 января МФЦ республики работать не будут. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многофункциональные центры Татарстана в новогодние праздники будут работать по изменившемуся графику. Об этом сообщается на официальном портале МФЦ республики.

Так, 31 декабря все офисы «Мои документы» будут открыты до 12.00, а дни с 1 по 8 января объявлены нерабочими. В новом году МФЦ начнут прием татарстанцев с 9 января.

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