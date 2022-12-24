В Чувашии для школьников создадут классы по изучению химии

Школьники будут изучать химию по профильным учебным программам с учителями специальной квалификации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из Новочебокасарских школ для учащихся создадут классы по изучению химии. Они дадут им возможность более углубленно освоить данный предмет, сообщает портал органов власти Чувашии.

Школьники будут изучать химию по профильным учебным программам с учителями специальной квалификации. Подобные классы планируют запустить с 1 сентября 2023 года.

Отметим, для создания классов ведется конкурсный отбор детей. После прохождения данного курса выпускник школы сможет поступит в техникум и спустя три года обучения получить квалифицированную должность.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram